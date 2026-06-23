ارتفاع مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي بنسبة 4% بدعم المركبات الكهربائية

ارتفعت مبيعات سيارات الركاب في الاتحاد الأوروبي بنسبة 4% خلال الفترة من يناير إلى مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بزيادة الطلب على السيارات الكهربائية والهجينة، وفق بيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية.

وبلغ عدد تسجيلات السيارات الجديدة 4.75 ملايين وحدة، مقابل 4.56 ملايين وحدة قبل عام، فيما ارتفعت المبيعات بنسبة 4.5% لتصل إلى 5.82 ملايين وحدة، على مستوى السوق الأوروبية الأوسع، بما يشمل الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية والمملكة المتحدة، .

وسجلت إيطاليا أعلى معدلات النمو بين الأسواق الكبرى بزيادة 9.4% إلى 789,802 وحدة، تلتها إسبانيا بارتفاع 5.8% إلى 519,283 وحدة، وفي ألمانيا ارتفعت التسجيلات بنسبة 3.6% إلى 1.18 مليون وحدة، بينما تراجعت فرنسا بشكل طفيف بنسبة 0.6% إلى 668,378 وحدة.

وقادت السيارات الكهربائية بالكامل نمو السوق، إذ قفزت تسجيلاتها بنسبة 35.7% إلى 950,521 وحدة، لترتفع حصتها إلى 20% من إجمالي المبيعات، فيما تصدرت ألمانيا هذا القطاع بزيادة 40.9%، تلتها فرنسا بنمو 55.4%، فيما سجلت إيطاليا وإسبانيا زيادات قوية بلغت 75.7% و40% على التوالي.

وحافظت السيارات الهجينة على الحصة الأكبر من السوق، مع ارتفاع مبيعاتها بنسبة 12.1% إلى 1.79 مليون وحدة، مما يمثل 37.8% من الإجمالي، مسجلة زيادة بنسبة 22.1%.

في المقابل، واصلت سيارات البنزين والديزل تراجعها، حيث انخفضت مبيعات البنزين بنسبة 18.2%، والديزل بنسبة 16.6%.

وعلى أساس شهري، ارتفعت مبيعات مايو وحده بنسبة 3.2% لتصل إلى 955,012 وحدة.