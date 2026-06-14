“اسألني”.. استشارات يومية لدعم الطلاب وأولياء الأمور خلال الاختبارات

أطلقت الإدارة العامة لتعليم الشرقية خدمات برنامج “اسألني” عبر هاتفها الاستشاري ومنصة “ويبكس”، لتقديم الدعم النفسي والتربوي للطلبة وأولياء الأمور يومياً، تزامناً مع الاستعدادات للاختبارات النهائية.

وأوضحت إدارة تعليم الشرقية، عبر حسابها في منصة إكس، أن البرنامج يوفر حزمة استشارات متخصصة تشمل المسارات النفسية، والتربوية، والسلوكية، والأسرية، لتذليل التحديات التي قد تواجه المستفيدين خلال فترة التقييم المدرسي.

وأكدت الإدارة العامة لتعليم الشرقية أن هذه الخطوة تستهدف تهيئة بيئة تعليمية داعمة، تعزز التوافق الاجتماعي والصحة النفسية، بما ينعكس إيجاباً على معدلات التحصيل الدراسي.

ويستهدف البرنامج الإرشادي ثلاث فئات أساسية تضم الطلبة، وأولياء الأمور، وموجهي الطلبة، لتقديم المساندة المباشرة وفق أسس علمية منهجية.

ويتولى نخبة من المختصين والمستشارين التربويين في قسم التوجيه الطلابي مهمة الرد على الاستفسارات، وتقديم التوجيهات اللازمة للتعامل مع ضغوط الاختبارات.

وتُعقد اللقاءات الإرشادية افتراضياً عبر منصة «ويبكس» بشكل يومي من الساعة السابعة حتى الثامنة مساءً، خلال الفترة الممتدة من 28 / 12 / 1447 هـ حتى 2 / 1 / 1448 هـ، لضمان مرونة الوصول للخدمات.