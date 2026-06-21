استئصال أورام كبيرة على المبيضين باستخدام المنظار بفتحة واحدة بمستشفى الدرعية

تمكن الفريق الطبي بمستشفى الدرعية -عضو تجمع الرياض الصحي الثالث- من إجراء عملية جراحية متقدمة لاستئصال أورام كبيرة على المبيضين باستخدام تقنية المنظار بفتحة واحدة لا يتجاوز حجمها 2.5 سم، مع أخذ عينات من الثرب الكبير والغشاء البريتوني وجدار البطن، إضافة إلى سحب نحو 3 لترات من السوائل البطنية.

وشملت العملية استئصال ورم كبير بحجم 14×22 سم على المبيض الأيمن، وآخر بحجم 13×10 سم على المبيض الأيسر، في تدخل جراحي دقيق نظرًا لحجم الأورام وتعقيد الحالة.

وكانت المريضة البالغة من العمر 21 عامًا، تعاني آلامًا شديدة وتضخمًا في البطن، وأظهرت الفحوصات وجود اشتباه عالٍ بوجود أورام على المبيضين، ورغم تعقيد الحالة تمكن الفريق الطبي من استئصال الأورام بالكامل دون مضاعفات تُذكر.

وقاد الفريق الطبي قائد مسار النساء والولادة في تجمع الرياض الصحي الثالث الدكتور سلطان المهيد، وطبيب نساء وولادة بمستشفى الدرعية الدكتور ريان الأحمد، واستشاري التخدير الدكتور عبدالله القحطاني، حيث تمت متابعة المريضة لمدة يومين حتى استقرت حالتها، وغادرت المستشفى وهي بصحة جيدة ولله الحمد.

ويعكس هذا الإنجاز التطور المستمر في خدمات مستشفى الدرعية وحرصه على تقديم رعاية صحية متقدمة بأحدث التقنيات، ضمن جهود تجمع الرياض الصحي الثالث في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو نظام صحي أكثر كفاءة وتطورًا.