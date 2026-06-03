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استئناف رحلات الخطوط الكويتية عبر مبنى الركاب (T4)

الأربعاء ٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٩ مساءً
استئناف رحلات الخطوط الكويتية عبر مبنى الركاب (T4)
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، اليوم الأربعاء، استئناف جميع رحلات الخطوط الجوية الكويتية فقط من مطار الكويت الدولي عبر مبنى الركاب (T4)، وذلك عقب انتهاء الفرق الفنية والجهات المختصة من تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العمليات التشغيلية.

وأوضحت الهيئة، في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن قرار استئناف التشغيل جاء بعد إجراء معاينات ميدانية وتقييمات فنية شاملة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، للتأكد من جاهزية مبنى الركاب (T4) لاستقبال الرحلات والمسافرين.

ودعت الهيئة المسافرين إلى ضرورة التواصل المباشر مع شركة الخطوط الجوية الكويتية لمعرفة مواعيد رحلاتهم والتأكد من تفاصيل السفر.

وأكدت أن سلامة المسافرين والعاملين تمثل أولوية قصوى، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان استمرارية التشغيل وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.

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