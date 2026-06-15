استخراج 100 مسمار من بطن مصري دون جراحة

شهدت محافظة بني سويف جنوب القاهرة في مصر واقعة غريبة، حيث نجح فريق طبي بمستشفيات الجامعة في إنقاذ حياة مريض عبر استخراج نحو 100 مسمار وصامولة حديدية من داخل معدته بالكامل، دون الحاجة لإجراء أي تدخل جراحي تقليدي.

وأعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، نجاح العملية النادرة التي أُجريت بواسطة منظار المعدة المتقدم، مما جنّب المريض مخاطر النزيف أو المضاعفات الجسيمة التي تنتج عادة عن الجراحات المفتوحة، مشيداً بكفاءة الكوادر الطبية وتطور التجهيزات الصحية بالجامعة.

من جانبه، أوضح الدكتور هاني حامد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الأهمية القصوى لهذا الإنجاز تكمن في تفادي الجراحة المفتوحة التي تتطلب فترات تعافي طويلة وتزيد من احتمالية حدوث الالتهابات. وأشار إلى أن الفريق الطبي أثبت مهارة فائقة في التقاط الأجسام المعدنية الحادة واحدة تلو الأخرى بحرص شديد، منعاً لخدش أو جرح المريء وجدار المعدة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن الفريق الطبي ساهم بكفاءة في تجهيز الأدوات والمساعدة المستمرة حتى خروج آخر قطعة حديدية من جوف المريض بنجاح تام واستقرار حالته الصحية.