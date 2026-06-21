استدعاء 1169 مركبة Lucid Air Pure لخلل في تثبيت عمود الدوران

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، استدعاء 1169 مركبة لوسيد Lucid Air Pure 2026 – 2024م، لوجود لخلل في تثبيت مسامير عمود الدوران.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في منصة إكس، أن الخلل قد يؤدي إلى انفصال عمود الدوران وفقدان مفاجئ لقوة الدفع أثناء القيادة، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.
ودعت وزارة التجارة، عبر حسابها إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا من خلال الرقم المجاني 8001111030.
لسلامتكم ..
نعلن عن #استدعاء 1169 مركبة
🚘 لوسيد Lucid Air Pure
🗓 2024 – 2026م
🔻 لخلل في تثبيت مسامير عمود الدوران قد يؤدي إلى انفصال عمود الدوران وفقدان مفاجئ لقوة الدفع أثناء القيادة، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.#سلمني_واسلم | https://t.co/M7WygVHjP8 🔗 pic.twitter.com/SgjiwRjgpH
— وزارة التجارة | Ministry of Commerce (@MCgovSA) June 21, 2026