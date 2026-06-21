استدعاء 1169 مركبة Lucid Air Pure لخلل في تثبيت عمود الدوران

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، استدعاء 1169 مركبة لوسيد Lucid Air Pure 2026 – 2024م، لوجود لخلل في تثبيت مسامير عمود الدوران.

استدعاء 1169 مركبة Lucid Air Pure

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في منصة إكس، أن الخلل قد يؤدي إلى انفصال عمود الدوران وفقدان مفاجئ لقوة الدفع أثناء القيادة، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

ودعت وزارة التجارة، عبر حسابها إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا من خلال الرقم المجاني 8001111030.