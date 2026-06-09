استدعاء 280 جهاز عرض محمول من BenQ بسبب خلل خطير

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 280 جهاز عرض محمول (بروجكتر) من العلامة التجارية “BenQ” طراز “GV31″، وذلك لوجود خلل مصنعي يتمثل في احتمالية ارتفاع درجة حرارة البطارية، مما قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لحماية المستهلكين وضمان سلامتهم.

ودعت وزارة التجارة عبر منصة إكس جميع المستهلكين الذين يمتلكون هذا الإصدار إلى التوقف الفوري عن استخدامه لتجنب أي مخاطر محتملة، مشددًا على أهمية الاستجابة السريعة لهذا الاستدعاء الوقائي الذي يستهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وطالبت أصحاب الأجهزة المشمولة بالتواصل المباشر مع الوكيل المحلي، شركة الاتكال المحدودة (BenQ Services)، عبر الرقم المخصص للحملة (0112630633). ويتيح هذا الإجراء للمستهلكين خيارات مرنة تشمل استبدال البطارية، أو استبدال الجهاز بمنتج أحدث، أو استرداد كامل مبلغ الشراء.