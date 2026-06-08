استقرار أسعار الدولار قرب أعلى مستوى

استقر سعر الدولار اليوم، بالقرب من أعلى مستوى له في شهرين اليوم، ‌بعد أن عزز تقرير قوي للوظائف في الولايات المتحدة توقعات المستثمرين، ‌بشأن إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع سعر الفائدة هذا العام، بينما تراجع الين أكثر في منطقة تستدعي التدخل.

وانخفض اليورو أمام الدولار إلى أدنى مستوى له في شهرين مسجلًا 1.1507 دولار، بينما بلغ الجنيه الإسترليني عند 1.33165 دولار.

ونزل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي بالمثل إلى أدنى مستوى لهما في شهرين عند 0.7016 دولار و0.5779 دولار على الترتيب، بينما تراجع الين ليسجل 160.33 للدولار.