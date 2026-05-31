Icon

الأمن البيئي يضبط مخالفًا في محمية الملك عبدالعزيز Icon استمرار الجهود الميدانية لقوات الدفاع المدني بالحج بالمنطقة المركزية والمسجد النبوي Icon رُصد البدر الأخير من عام 1447هـ في سماء الشمالية Icon ملكية مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ترسي 6 مواقع تطويرية بـ 13.3 مليار ريال Icon وظائف شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة دله البركة Icon وظائف شاغرة بشركة أكوا باور Icon العناية بالحرمين تحدد أوقات زيارة معرضي عمارة المسجد النبوي ونوادر المخطوطات Icon ابتهالات الختام.. دعوات الحجاج ترتفع إلى السماء في رحاب المسجد الحرام Icon ضبط 4476 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

استمرار الجهود الميدانية لقوات الدفاع المدني بالحج بالمنطقة المركزية والمسجد النبوي

الإثنين ١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٠ صباحاً
استمرار الجهود الميدانية لقوات الدفاع المدني بالحج بالمنطقة المركزية والمسجد النبوي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تواصل قوات الدفاع المدني المشاركة في أعمال الحج تنفيذ جولاتها الرقابية والتفتيشية المكثفة في المنطقة المركزية والمواقع المحيطة بالمسجد النبوي الشريف، ضمن خططها الهادفة إلى تعزيز إجراءات السلامة الوقائية والمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن والزوار.
وتشمل الجولات الميدانية متابعة اشتراطات السلامة في المنشآت السكنية والتجارية، والتأكد من جاهزية أنظمة الإنذار والإطفاء ومخارج الطوارئ، إضافة إلى التحقق من تطبيق التعليمات الوقائية مما يسهم في توفير بيئة آمنة للحجاج والمصلين.
وعزز الدفاع المدني انتشاره الميداني بدراجات التدخل السريع في المنطقة المركزية والمناطق المحيطة بها؛ بهدف التعامل الفوري مع البلاغات والحالات الطارئة وتحقيق سرعة الاستجابة في المواقع ذات الكثافة العالية من الزوار والمصلين.
كما تواصل قوات دعم الحرم النبوي أعمالها داخل المسجد النبوي الشريف وساحاته، من خلال دعم أعمال السلامة الوقائية وتقديم التوعية والإرشاد للزوار والمصلين، بما يسهم في تعزيز مستوى الوعي الوقائي والمحافظة على سلامة مرتادي المسجد النبوي.
وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة العمل الميداني المتكاملة لخدمة ضيوف الرحمن، ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة خلال موسم الحج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خطيب المسجد النبوي: مشهد الحجيج صورة مشرقة لكمال الإسلام وجماله
السعودية

خطيب المسجد النبوي: مشهد الحجيج صورة مشرقة لكمال...

السعودية
إمام المسجد النبوي في خطبة الجمعة: شعيرة الحج من أعظم العبادات البدنية وأدقّها أحكامًا
السعودية

إمام المسجد النبوي في خطبة الجمعة: شعيرة...

السعودية
أجواء إيمانية يعيشها زوار المسجد النبوي قبيل الغروب
السعودية

أجواء إيمانية يعيشها زوار المسجد النبوي قبيل...

السعودية
المسجد النبوي يستقبل المصلين والزوار وسط منظومة خدمات متكاملة
السعودية

المسجد النبوي يستقبل المصلين والزوار وسط منظومة...

السعودية
إطلاق مبادرة روّاد طيبة لإثراء تجربة زوار المسجد النبوي
السعودية

إطلاق مبادرة روّاد طيبة لإثراء تجربة زوار...

السعودية