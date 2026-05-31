استمرار الجهود الميدانية لقوات الدفاع المدني بالحج بالمنطقة المركزية والمسجد النبوي

تواصل قوات الدفاع المدني المشاركة في أعمال الحج تنفيذ جولاتها الرقابية والتفتيشية المكثفة في المنطقة المركزية والمواقع المحيطة بالمسجد النبوي الشريف، ضمن خططها الهادفة إلى تعزيز إجراءات السلامة الوقائية والمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن والزوار.

وتشمل الجولات الميدانية متابعة اشتراطات السلامة في المنشآت السكنية والتجارية، والتأكد من جاهزية أنظمة الإنذار والإطفاء ومخارج الطوارئ، إضافة إلى التحقق من تطبيق التعليمات الوقائية مما يسهم في توفير بيئة آمنة للحجاج والمصلين.

وعزز الدفاع المدني انتشاره الميداني بدراجات التدخل السريع في المنطقة المركزية والمناطق المحيطة بها؛ بهدف التعامل الفوري مع البلاغات والحالات الطارئة وتحقيق سرعة الاستجابة في المواقع ذات الكثافة العالية من الزوار والمصلين.

كما تواصل قوات دعم الحرم النبوي أعمالها داخل المسجد النبوي الشريف وساحاته، من خلال دعم أعمال السلامة الوقائية وتقديم التوعية والإرشاد للزوار والمصلين، بما يسهم في تعزيز مستوى الوعي الوقائي والمحافظة على سلامة مرتادي المسجد النبوي.

وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة العمل الميداني المتكاملة لخدمة ضيوف الرحمن، ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة خلال موسم الحج.