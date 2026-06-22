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استمرار المحادثات الفنية بين أمريكا وإيران لبقية الأسبوع في بورغنشتوك

الإثنين ٢٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً
استمرار المحادثات الفنية بين أمريكا وإيران لبقية الأسبوع في بورغنشتوك
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الوسطاء انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، الاثنين، فيما ستستمر المحادثات الفنية طوال بقية الأسبوع في منتجع بورغنشتوك.

فبعد بداية متوترة اتسمت بإعلان طهران إغلاقها مضيق هرمز مرة أخرى، وتكرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهديداته باستئناف الهجمات على إيران، جاء في بيان مشترك صادر عن الدولتين الوسيطتين، قطر وباكستان، أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوماً.

استمرار المحادثات بين أمريكا وإيران

ووفقاًَ للبيان الذي أصدرته وزارة الخارجية القطرية، ستستمر المحادثات الفنية طوال بقية الأسبوع في المنتجع الجبلي السويسري.

وأضاف البيان أن الأطراف اتفقت على آلية لإنهاء القتال في لبنان وفتحت خط اتصال للمساعدة في ضمان مرور آمن للسفن التجارية عبر المضيق المتنازع عليه.

وكان جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، قد بدأ محادثات مع مسؤولين إيرانيين، أمس الأحد، بموجب شروط مذكرة تفاهم تم التوصل إليها الأسبوع الماضي لتمديد وقف إطلاق النار الهش الذي بدأ في أبريل لمدة 60 يوماً أخرى على الأقل.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده حصلت على إعفاءات لصادرات النفط والبتروكيماويات، والإفراج عن بعض الأصول المجمدة، وإطلاق خطة لإعادة الإعمار والتنمية في إيران.

ولم يصدر البيت الأبيض أي تعليق حتى الآن عندما سُئل عما إذا كانت المحادثات قد انتهت في الوقت الحالي.

 

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