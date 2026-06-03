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استهداف مبنى ركاب بمطار الكويت بمسيرات وصواريخ إيرانية وتفعيل خطة الطوارئ

الأربعاء ٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٥٩ صباحاً
استهداف مبنى ركاب بمطار الكويت بمسيرات وصواريخ إيرانية وتفعيل خطة الطوارئ
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، اليوم الأربعاء، تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي، عقب استهداف مبنى الركاب “T1” بطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية.

وأوضحت الهيئة أن الحادث أسفر عن أضرار كبيرة في عدد من مرافق المطار، إلى جانب تسجيل إصابات بشرية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن حجم الخسائر أو أعداد المصابين.

وأكدت اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المسافرين والعاملين، شملت تعليق الرحلات الجوية من وإلى المطار بشكل مؤقت، وتحويل الرحلات القادمة إلى مطارات بديلة لحين استقرار الأوضاع.

وأشارت الهيئة إلى أن الجهات المختصة تتابع الموقف ميدانياً، فيما تستمر أعمال التقييم والمعالجة للأضرار، على أن يتم الإعلان عن أي مستجدات تتعلق باستئناف الحركة الجوية فور توفرها.

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