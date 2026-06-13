اضطرابات عقلية وفقدان ذاكرة للمتعافين من إيبولا

كشفت دراسة حديثة أن الناجين من فيروس إيبولا قد يعانون من أضرار طويلة الأمد على مستوى الدماغ.

وقام الباحثون من مجلة “غاما نيورولوجي” بتحليل بيانات 148 شخصا سبق أن أُصيبوا بفيروس إيبولا، وتابعوا حالتهم الصحية لمدة تقارب عقدا من الزمن.

ووجد الباحثون أن المرضى عانوا من الصداع، واضطرابات في الحالة العقلية، وأعراض التهاب السحايا، وفقدان الذاكرة، وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وبعد 7 سنوات، تحسنت أعراض معظم الناجين ونتائج فحوصاتهم، إلا أن العديد منهم استمروا في المعاناة من أعراض عصبية، أبرزها فقدان الذاكرة.

وكتب مؤلفو الدراسة: “تظهر هذه النتائج وغيرها أن مرض فيروس الإيبولا يجب أن يعترف به كمرض قادر على إصابة الجهاز العصبي وله آثار طويلة الأمد، مما يبرز الحاجة الملحة إلى تدخلات علاجية تحمي الجهاز العصبي”.

اضطرابات عقلية وفقدان ذاكرة

ويعتقد الخبراء أن هناك عدة أسباب وراء هذه التأثيرات.

وقال بول هانتر، خبير الفيروسات في جامعة إيست أنجليا: “نعتقد أن هناك عدة أسباب لتأثير الفيروس بهذه الطريقة. نعلم أن عدوى الإيبولا تترك ما نسميه مواقع محمية داخل الجسم، حيث لا يستطيع الجهاز المناعي التخلص من الفيروس، مثل الدماغ. ويمكن أن تؤدي هذه العدوى المستمرة إلى أضرار عصبية’.

وأضاف: “أما فيما يتعلق بمتلازمة ما بعد العدوى الفيروسية، فإن الأدلة على تأثيرات الإيبولا أقوى بكثير من الأدلة المتعلقة بكوفيد طويل الأمد”.

وتابع: “التحدي الآخر هو أن الإصابة بالإيبولا تسبب سلسلة من النزيفات الصغيرة في الدماغ، تشبه إلى حد ما السكتات الدماغية المصغرة، وهو ما قد يخلف آثارا طويلة المدى”.

وأشار أيضا إلى الجانب النفسي قائلا: “وبالطبع هناك التفسير النفسي؛ فالتعرض لخطر الموت بهذا الشكل يترك تأثيرا عميقا على الدماغ”.

وتسبب الإيبولا في وفاة نحو 11 ألف شخص في غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016