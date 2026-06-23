اضطراب حركة القطارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة في بريطانيا

واجهت قطارات الركاب في أنحاء المملكة المتحدة اضطرابات، إذ قلصت الشركات الخدمات بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن قطاع النقل يستعد لمواجهة المشاكل الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، مثل تدلي أسلاك الكهرباء العلوية، واعوجاج القضبان، واندلاع حرائق على الخطوط.

وتعتزم الشركات المشغلة للقطارات تقليص الخدمات عن المعتاد في الأيام الثلاثة المقبلة لضمان السلامة.