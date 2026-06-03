اعتباراً من 15 يونيو.. طيران ناس يعلن عن نقل رحلاته بين جدة وعمّان إلى مطار مدينة عمّان

اعتباراً من 15 يونيو.. طيران ناس يعلن عن نقل رحلاته بين جدة وعمّان إلى مطار عمّان المدني أكثر من 10 آلاف نسخة من هدية خادم الحرمين الشريفين ترافق الحجاج المغادرين عبر منافذ الشرقية استئناف رحلات الخطوط الكويتية عبر مبنى الركاب (T4) جامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل في دورات اللغة الإنجليزية الصيفية ضبط مواطن رعى 18 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي رياح نشطة على منطقة حائل حتى المساء الخارجية الكويتية: وفاة شخص وإصابة آخرين إثر العدوان الإيراني اليوم فيصل بن فرحان يستعرض مستجدات الأوضاع مع وزير خارجية قطر الجوازات تدعو ضيوف الرحمن للاستفادة من هوية الزائر الرقمية عبر أبشر معرض عمارة الحرمين يُوثِّق دور قاعدة العسكري في تنظيم حركة الطواف حول الكعبة
أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن نقل رحلاته المباشرة بين جدة وعمّان إلى مطار مدينة عمّان (ADJ) ابتداءً من 15 يونيو 2026، ضمن خططه لتعزيز كفاءة التشغيل وتوسيع خيارات السفر لعملائه.
وستسير الشركة رحلات يومية بين جدة ومطار مدينة عمّان، مما يوفر تجربة سفر أكثر مرونة وسلاسة للمسافرين بين المملكة العربية السعودية ومملكة الأردن.
ويؤكد طيران ناس استمرار تشغيل رحلاته من الرياض و الدمام و المدينة المنورة إلىى عمّان عبر مطار الملكة علياء الدولي (AMM) كالمعتاد، بما يضمن الحفاظ على شبكة الربط الحالية وتقديم خيارات متنوعة للمسافرين.
يأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز حضورها الإقليمي وتطوير شبكة وجهاتها بما يلبي الطلب المتنامي على السفر، بالتزامن مع الاستعدادات لموسم الصيف ومواسم العمرة والحج.