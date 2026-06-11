اعتراض صواريخ فوق الأردن والبحرين واستنفار في إسرائيل

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اتسعت تداعيات التصعيد العسكري المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران لتشمل عدداً من دول المنطقة، وسط مؤشرات على اتساع نطاق التوتر الإقليمي وارتفاع مستويات التأهب الأمني والعسكري.
وأفادت مراسلة “العربية” بأنه تم اعتراض صواريخ إيرانية في أجواء العاصمة الأردنية عمّان، بالتزامن مع رصد تحركات دفاعية في سماء المنطقة عقب تبادل الضربات بين واشنطن وطهران.
وفي تطور متصل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف طائرات أميركية في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن، مؤكداً تنفيذ هجوم باستخدام 12 صاروخاً باليستياً.
كما شهدت الجبهة الشمالية لإسرائيل حالة استنفار أمني، إذ أفادت مراسلة “العربية” بإطلاق صفارات الإنذار في منطقتي مسغاف عام والمطلة شمال البلاد، بعد رصد إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية.