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اعتقال مدير مكتب عمدة مدينة نيويورك السابق في قضية رشوة

الأربعاء ٢٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٧:١٥ مساءً
اعتقال مدير مكتب عمدة مدينة نيويورك السابق في قضية رشوة
المواطن - فريق التحرير

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أفاد مصدر مطلع باعتقال مدير مكتب العمدة السابق لمدينة نيويورك إريك آدامز، إلى جانب عدد من الأشخاص الآخرين، على خلفية تحقيق يتعلق بما يشتبه أنه مخطط لتلقي رشاوي مرتبط بعقد تابع للمدينة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بدعوى أنه غير مخول بالحديث علنا عن تفاصيل هذه القضية، إنه تم توقيف فرانك كارون، إلى جانب شقيقه واثنين آخرين.

ولم تتوفر على الفور أي تفاصيل إضافية. ومن المتوقع الكشف عن لوائح الاتهام في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

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