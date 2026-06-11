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افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026

الجمعة ١٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٨ صباحاً
افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026
المواطن- فريق التحرير

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انطلقت اليوم مراسم افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 على ملعب أزتيكا بالمكسيك بحضور ثمانين ألف متفرج.
واستمر حفل الافتتاح عشرين دقيقة، وتضمن عروضًا فنية فلكلورية مكسيكية ضخمة استعرضت تاريخ وحضارة المكسيك، مع إبراز التراث الأزتيكي الذي يعد جزءًا أساسيًا من هوية البلد المستضيف.

وشارك في الحفل عدد من أبرز نجوم الموسيقى العالمية الذين قدموا عروضًا غنائية مبهرة، من بينها الأغنية الرسمية للمونديال “داي داي” (هيا هيا).

وشهد الحفل موكبًا لاستعراض أعلام الدول الـ48 المشاركة في المونديال، بعدها النشيد الرسمي لكأس العالم، بعنوان “DNA” (دي أن ايه)، وهو مزيج من الأوبرا والموسيقى الإلكترونية.

ومع اقتراب نهاية الحفل، بدأت أرضية ملعب أزتيكا في الاستعداد لاستقبال المباراة الافتتاحية التي تجمع بين منتخب المكسيك وجنوب أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.

وتعد هذه النسخة استثنائية من المونديال على مختلف المستويات، سواء من حيث عدد المنتخبات المشاركة 48 منتخبًا، أو نظام البطولة الجديد، حيث ستقام المنافسات على مدى 40 يومًا، مع خوض 104 مباريات.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الـ12 مباشرة إلى دور الـ32، إلى جانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وستقام المباراة النهائية يوم 19 يوليو 2026 على ملعب (ميت لايف) في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، الذي يعد أحد أكبر الملاعب المستضيفة للبطولة.

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