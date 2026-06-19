اقتران الزهرة بعنقود النثرة يزين سماء الوطن العربي

يُرصد في سماء الوطن العربي مساء اليوم اقتران كوكب الزهرة بعنقود النثرة النجمي في كوكبة السرطان، وذلك فوق الأفق الغربي بعد غروب الشمس وبداية دخول الليل.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن كوكب الزهرة يُعد ألمع جرم سماوي في السماء بعد الشمس والقمر، مما يسهل رصده بالعين المجردة، فيما يظهر عنقود النثرة بصورة أوضح باستخدام المناظير أو التلسكوبات الصغيرة.

وأفاد أن الاقتران ظاهرة بصرية ناتجة عن اصطفاف الجرمين في خط رؤية واحد من الأرض دون وجود تقارب حقيقي بينهما في الفضاء، مبينًا أن أقل فصل زاوي بين الزهرة والعنقود النجمي سيبلغ أقل من درجة واحدة، مما يتيح ظهورهما ضمن مجال رؤية واحد في المناظير الفلكية.

وأشار إلى أن الظاهرة تُعد من أبرز مشاهد السماء المسائية خلال شهر يونيو الجاري، وتُبرز الحركة الظاهرية للكواكب بين النجوم.

ودعا المهتمين إلى متابعة الظاهرة بعد نحو 30 إلى 60 دقيقة من غروب الشمس، عندما تتراجع إضاءة الشفق وتزداد فرص مشاهدة عنقود النثرة بصورة أوضح.