اقتران الزهرة والمشتري يزيّن سماء المملكة

رُصد مساء أمس في سماء منطقة الحدود الشمالية اقتران كوكبي الزهرة والمشتري في مشهد فلكي لافت أمكن مشاهدته بالعين المجردة بعد غروب الشمس.

وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء، عدنان خليفة، أن الكوكبين ظهَرا متقاربين ظاهريًا فوق الأفق الغربي، في منظر جذب أنظار المهتمين بالفلك وهواة التصوير، حيث ظهرا وكأنهما جرم سماوي واحد شديد اللمعان نتيجة التقارب الظاهري بينهما من منظور الراصد على الأرض.

وتحدث ظاهرة الاقتران عندما يظهر جرمان سماويان متقاربين في السماء من وجهة نظر الراصد، رغم وجود مسافات هائلة تفصل بينهما فعليًا في الفضاء، فيما أسهمت الأجواء الصافية واستقرار الأحوال الجوية في وضوح المشهد وإبراز تفاصيله.

وأتاحت الظاهرة فرصة مميزة للرصد والتصوير الفلكي، وأسهمت في جذب اهتمام المتابعين بالظواهر الكونية، لما تحمله من مشاهد جمالية تبرز دقة حركة الأجرام السماوية في مداراتها.

ويُعد اقتران الزهرة والمشتري من الظواهر الفلكية التي تحظى باهتمام واسع بين هواة الرصد، نظرًا لكونهما من ألمع الأجرام السماوية المرئية في السماء، مما يجعل ظهورهما المتقارب حدثًا بصريًا مميزًا يزين سماء الحدود الشمالية، ويستقطب اهتمام المتابعين والمهتمين بعلم فلك.