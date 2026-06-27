اقتران القمر بنجمي قلب العقرب والنياط يزين سماء المملكة

رُصد مساء اليوم في سماء منطقة الحدود الشمالية اقتران القمر بنجمي قلب العقرب والنياط، في مشهد فلكي لافت أمكن مشاهدته بالعين المجردة في الأجواء الصافية.

ويُعد قلب العقرب ألمع نجوم كوكبة العقرب، ويتميز بلونه الأحمر، فيما يظهر نجم النياط بالقرب منه ضمن الكوكبة، ليشكل القمر مع النجمين منظرًا سماويًا يجذب اهتمام هواة الفلك والرصد.

وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة أن هذا الاقتران يُعد من الظواهر الفلكية الطبيعية التي تتكرر نتيجة الحركة الظاهرية للقمر في مداره حول الأرض، ولا يترتب عليها أي تأثيرات على كوكب الأرض، مشيرًا إلى أن مثل هذه الظواهر تسهم في تعزيز الاهتمام بعلوم الفلك، وتتيح للمهتمين فرصة رصد الأجرام السماوية والتعرف على مواقعها في السماء.

وأشار إلى أن صفاء الأجواء في منطقة الحدود الشمالية أسهم في وضوح رصد الظاهرة، مما أتاح للمهتمين بالتصوير الفلكي وهواة الرصد متابعة هذا المشهد السماوي والاستمتاع به.