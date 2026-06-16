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اقتران هلال محرم بكوكب عطارد يزيّن سماء المملكة

الثلاثاء ١٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥١ مساءً
اقتران هلال محرم بكوكب عطارد يزيّن سماء المملكة
المواطن - فريق التحرير

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رُصد مساء اليوم في سماء منطقة الحدود الشمالية اقتران هلال شهر محرم لعام 1448هـ بكوكب عطارد، في مشهد فلكي بديع أمكن مشاهدته بعد غروب الشمس فوق الأفق الغربي، وسط أجواء صافية أسهمت في وضوح الرؤية.

وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة أن هلال محرم ظهر متقاربًا ظاهريًا مع كوكب عطارد في ظاهرة فلكية تُعرف بالاقتران، حيث بدا الجرمان السماويان قريبين من بعضهما البعض من منظور الراصد على سطح الأرض، رغم وجود مسافات شاسعة تفصل بينهما في الفضاء.

وبيّن أن كوكب عطارد يُعد أقرب الكواكب إلى الشمس، وغالبًا ما تكون مشاهدته صعبة نظرًا لقربه الظاهري منها، إلا أن اقترانه بالهلال أتاح فرصة جيدة لرصده خلال فترة الشفق المسائي.

وجذب المشهد اهتمام المهتمين بالفلك وهواة التصوير الفلكي في المنطقة، الذين وثقوا الظاهرة بعدساتهم، لما تحمله من جمال بصري يعكس دقة حركة الأجرام السماوية وانتظامها في مداراتها.

وتُعد ظواهر الاقتران من الأحداث الفلكية المتكررة التي تحظى بمتابعة واسعة من هواة الرصد، لما توفره من فرص لرؤية الأجرام السماوية في مواقع متقاربة ظاهريًا، وإبراز جمال السماء في مشاهد تجمع المتعة البصرية والقيمة العلمية.

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