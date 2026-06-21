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اكتشاف علمي يمكن من تطوير علاجات لأمراض الشيخوخة

الأحد ٢١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٥١ مساءً
اكتشاف علمي يمكن من تطوير علاجات لأمراض الشيخوخة
المواطن - واس

اكتشف باحثون من جامعة سيتشينوف الطبية الروسية بالتعاون مع معهد بحوث المناعة الأساسية والسريرية بنوفوسيبيرسك، بأن خلايا الجهاز المناعي تبدأ في فقدان حساسيتها للإشارات الالتهابية في سن مبكرة تتراوح بين ٣٠ و ٤٠ عامًا، ما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير إستراتيجيات علاجية مخصصة للوقاية من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر.
وأوضح الباحثون أن التقدم في السن يؤدي إلى زيادة الالتهابات المزمنة في الجسم، ما يجعله في حالة تناقض تتمثل في ارتفاع شدة الإشارات الالتهابية مقابل ضعف الاستجابة الخلوية لها نتيجة تراجع عدد مستقبلات السيتوكينات على سطح خلايا المناعة الفطرية.
وشملت الأبحاث تحليل عينات دم مأخوذة من ١٤٤ متبرعًا سليمًا جرى تقسيمهم إلى فئتين عمريتين من 18 إلى 31 عامًا، ومن 32 إلى 59 عامًا، وجرى تحليل تعبير مستقبلات السيتوكينات الالتهابية الرئيسة، مثل إنترلوكين-1 وعامل نخر الورم، على سطح الخلايا المناعية.
وأظهرت نتائج الأبحاث، حدوث إعادة تنظيم معقدة للاستجابة المناعية تبدأ في وقت أبكر مما كان يعتقده العلماء سابقًا، ما يمهد الطريق لابتكار أساليب طبية وقائية وعلاجات شخصية متطورة للحد من أمراض الشيخوخة.

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