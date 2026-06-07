الأحساء تلامس 48 مئوية والسودة تسجل أدنى درجات الحرارة في السعودية

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كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لدرجات الحرارة العظمى والصغرى في عدد من مناطق ومدن المملكة اليوم، موضحًا استمرار الأجواء شديدة الحرارة في المنطقة الشرقية، في حين تسجل المرتفعات الجنوبية الغربية درجات حرارة أكثر اعتدالًا.
وأوضح المركز أن محافظة الأحساء تتصدر قائمة المدن الأعلى حرارة بتسجيلها 48 درجة مئوية، تليها الدمام والخرج بـ46 درجة، ثم الرياض ومكة المكرمة بـ45 درجة مئوية. كما يُتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى إلى 44 درجة في المدينة المنورة وشرورة، و42 درجة في ينبع.
وأشار إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تبلغ 39 درجة مئوية في جدة ونجران ورفحاء، و37 درجة في تبوك، و36 درجة في الطائف، فيما تسجل طريف 33 درجة، وأبها 31 درجة، والباحة 30 درجة، بينما تُعد السودة الأقل حرارة خلال النهار بـ25 درجة مئوية.
وفيما يتعلق بدرجات الحرارة الصغرى، أوضح المركز أن السودة تسجل أدنى درجة حرارة متوقعة بـ14 درجة مئوية، تليها أبها بـ18 درجة، والباحة بـ19 درجة. كما تبلغ الصغرى في تبوك 22 درجة، والعلا وشرورة والمجمعة 27 درجة، والرياض وجدة 28 درجة، فيما تسجل الدمام والمدينة المنورة 30 درجة، ومكة المكرمة 31 درجة مئوية.