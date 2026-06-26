الأخضر أمام اختبار الحسم.. تحضيرات مكثفة قبل مواجهة الرأس الأخضر في المونديال

تتجه أنظار الجماهير السعودية والعربية والعالمية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخب السعودي بنظيره منتخب الرأس الأخضر، عند الساعة الثالثة من فجر غد السبت، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يحمل طابعًا مصيريًا لـ”الأخضر” الذي يدخل المباراة بشعار الفوز فقط من أجل مواصلة مشواره في البطولة.

استعدادات مكثفة

ويختتم المنتخب الوطني استعداداته للمواجهة الحاسمة وسط تركيز كبير من الجهاز الفني واللاعبين، حيث تتركز التدريبات الأخيرة على رفع الجاهزية البدنية والفنية، ومعالجة الأخطاء التي ظهرت خلال المباراتين الماضيتين، إلى جانب وضع اللمسات النهائية على الخطة التي سيعتمد عليها المنتخب أمام المنافس القادم.

ويعي لاعبو الأخضر أهمية اللقاء، في ظل الحسابات المعقدة للمجموعة، إذ لا يملك المنتخب خيارًا سوى تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث لضمان المنافسة على بطاقة التأهل إلى دور الـ32، بعدما جمع نقطة واحدة فقط من مباراتيه السابقتين.

وبدأ المنتخب السعودي مشواره في البطولة بالتعادل أمام أوروغواي، قبل أن يتعرض للخسارة أمام المنتخب الإسباني، ليصبح رصيده نقطة واحدة، في حين يتصدر المنتخب الإسباني ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، ويأتي منتخبا أوروغواي والرأس الأخضر برصيد نقطتين لكل منهما، ما يجعل الجولة الأخيرة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

وخلال التحضيرات، يعمل الجهاز الفني للأخضر على تعزيز الجوانب الإيجابية التي ظهرت في المواجهات السابقة، خاصة الانضباط التكتيكي والقدرة على مجاراة المنافسين، مع التركيز على زيادة الفاعلية الهجومية واستغلال الفرص أمام مرمى الرأس الأخضر، باعتبار أن تسجيل الأهداف سيكون عنصرًا حاسمًا في مباراة لا تحتمل إهدار النقاط.

ويعتمد الأخضر في هذه المواجهة على خبرة لاعبيه وروحهم القتالية، إضافة إلى الدعم الجماهيري المنتظر، حيث يمثل اللقاء محطة مهمة لتحقيق هدف العبور إلى الدور المقبل ومواصلة الحضور السعودي في أكبر محافل كرة القدم العالمية.