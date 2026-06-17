الأخضر يبدأ تحضيراته لمواجهة إسبانيا في كأس العالم 2026

بدأ المنتخب السعودي اليوم تحضيراته استعدادًا لمواجهة منتخب إسبانيا يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة لكأس العالم FIFA 2026™️.

وأجرى الأخضر حصته التدريبية على ملعب Q2 بمدينة أوستن في ولاية تكساس الأمريكية، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، قُسِّموا خلالها إلى مجموعتين؛ أدت المجموعة الأولى التي ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية أمام منتخب الأوروغواي مرانًا استرجاعيًا في الصالة الرياضية والملعب، في حين أجرت المجموعة الأخرى حصة تدريبية بدأت بالإحماء، أعقبه مران الاستحواذ على الكرة، قبل أن يختتم اللاعبون الحصة التدريبية بمناورة بين مجموعتين.