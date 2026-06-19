الأخضر يتدرّب في أوستن ويختتم غدًا تحضيراته لمواجهة إسبانيا في كأس العالم 2026

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أجرى المنتخب السعودي اليوم تدريباته في مدينة أوستن، استعدادًا لمواجهة منتخب إسبانيا بعد غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم FIFA 2026™.
وأدى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب Q2 بمدينة أوستن، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، التي بدأت بتمارين الإحماء، تلتها تدريبات الاستحواذ على الكرة، ثم تطبيق الجوانب التكتيكية، قبل أن تُختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.
ويختتم المنتخب السعودي غدًا تحضيراته بتدريب على ملعب جامعة كينيساو في مدينة أتلانتا، التي ستستضيف مواجهة الأخضر أمام إسبانيا ضمن منافسات كأس العالم 2026، قبل أن يتوجه إلى مدينة هيوستن استعدادًا لمواجهة منتخب الرأس الأخضر في ختام دور المجموعات.