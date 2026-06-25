الأخضر يجري تدريبه الأخير في أوستن قبل المغادرة إلى هيوستن لمواجهة الرأس الأخضر

واصل المنتخب السعودي اليوم، تدريباته في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية استعدادًا لمواجهة منتخب الرأس الأخضر السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة من كأس العالم.

وأجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على ملعب “Q2” بمدينة أوستن، وهي الأخيرة قبل المغادرة إلى مدينة هيوستن التي ستستضيف اللقاء الأخير للأخضر في دور المجموعات.

وأقيمت الحصة التدريبية تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، وطبقّ خلالها اللاعبون تدريبات الإحماء ثم تدريبات الاستحواذ على الكرة، أعقب ذلك مران تكتيكي متنوع تخلله مناورة فنية، قبل أن تُختتم الحصة التدريبية بالتدريب على الكرات الثابتة.

على صعيد متصل، شهدت الحصة التدريبية مشاركة اللاعب حسان التمبكتي، في حين واصل اللاعب عبدالرحمن الصانبي برنامجه العلاجي المُعد له تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويختتم الأخضر مساء الغد، استعداداته لمواجهة منتخب الرأس الأخضر بحصة تدريبية على ملعب نادي هيوستن دينامو بمدينة هيوستن، وستكون الحصة متاحة لوسائل الإعلام خلال ربع الساعة الأول.