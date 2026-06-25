ترامب يطلب 88 مليار دولار من الكونغرس لتغطية تكاليف الحرب مع إيران الأخضر يجري تدريبه الأخير في أوستن قبل المغادرة إلى هيوستن لمواجهة الرأس الأخضر المنتخب البرازيلي يكسب أسكتلندا بثلاثة أهداف ويتأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم المنتخب المغربي يفوز على هايتي برباعية ويتأهل إلى دور الـ32 بكأس العالم المكسيك تهزم التشيك بثلاثية نظيفة وتؤكّد صدارة المجموعة الأولى موجة حارة ورياح نشطة على الشرقية زلزالان مدمران يضربان فنزويلا.. عشرات القتلى ومئات الجرحى في كراكاس ومحيطها إغلاق مطار كراكاس إثر تعرضه لأضرار ناجمة عن زلزالين كأس العالم 2026: جنوب أفريقيا تحسم مواجهة كوريا الجنوبية بهدف نظيف توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 6 مناطق
واصل المنتخب السعودي اليوم، تدريباته في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية استعدادًا لمواجهة منتخب الرأس الأخضر السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة من كأس العالم.
وأجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على ملعب “Q2” بمدينة أوستن، وهي الأخيرة قبل المغادرة إلى مدينة هيوستن التي ستستضيف اللقاء الأخير للأخضر في دور المجموعات.
وأقيمت الحصة التدريبية تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، وطبقّ خلالها اللاعبون تدريبات الإحماء ثم تدريبات الاستحواذ على الكرة، أعقب ذلك مران تكتيكي متنوع تخلله مناورة فنية، قبل أن تُختتم الحصة التدريبية بالتدريب على الكرات الثابتة.
على صعيد متصل، شهدت الحصة التدريبية مشاركة اللاعب حسان التمبكتي، في حين واصل اللاعب عبدالرحمن الصانبي برنامجه العلاجي المُعد له تحت إشراف الجهاز الطبي.
ويختتم الأخضر مساء الغد، استعداداته لمواجهة منتخب الرأس الأخضر بحصة تدريبية على ملعب نادي هيوستن دينامو بمدينة هيوستن، وستكون الحصة متاحة لوسائل الإعلام خلال ربع الساعة الأول.