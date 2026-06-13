الأخضر يختتم تحضيراته في أوستن ويغادر إلى ميامي لمواجهة الأوروغواي في كأس العالم

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يختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته عند الساعة الرابعة من مساء السبت، بحصة تدريبية مغلقة على ملعب Q2 بمدينة أوستن، قبل أن تغادر البعثة إلى مدينة ميامي بولاية فلوريدا، استعدادًا لمواجهة منتخب الأوروغواي، في افتتاح مشواره ضمن منافسات كأس العالم FIFA 2026™.
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية اليوم على ملعب Q2 بمدينة أوستن، تحت إشراف المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس، حيث بدأت بتمارين الإحماء، تلتها تدريبات الاستحواذ على الكرة، ثم تطبيق الجمل التكتيكية، قبل أن يفرض المدرب مناورة فنية على ثلث مساحة الملعب، واختُتمت الحصة بمران على الكرات الثابتة.