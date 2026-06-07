الأخضر يطوي صفحة بورتوريكو بتمارين استرجاعية قبل تدريبات المساء

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أجرى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تمرينًا استرجاعيًا، عقب فوزه على منتخب بورتوريكو بنتيجة 3-0، في المباراة الودية التي جمعتهما في أوستن بولاية تكساس، ضمن برنامج إعداد الأخضر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.
واكتفى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في اللقاء بتمارين استرجاعية، فيما يواصل المنتخب السعودي اليوم، برنامجه الإعدادي بإجراء حصة تدريبية مسائية، استعدادًا لاستكمال المرحلة الحالية من التحضيرات.
وتأتي هذه التحضيرات ضمن استعدادات المنتخب السعودي لخوض منافسات كأس العالم 2026، حيث يلعب ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات أوروغواي وإسبانيا والرأس الأخضر.