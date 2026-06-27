الأخضر يغادر كأس العالم بتعادله مع الرأس الأخضر دون أهداف

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غادر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، بتعادله دون أهداف مع منتخب الرأس الأخضر، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب هيوستن بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثامنة.
وارتفع رصيد الأخضر بهذا التعادل إلى نقطتين في المركز الرابع بفارق الأهداف عن منتخب الأوروغواي، الذي غادر كذلك البطولة بخسارته بهدف دون مقابل من إسبانيا التي تصدرت المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما اقتنص منتخب الرأس الأخضر “الذي يُشارك للمرة الأولى “البطاقة الثانية لدور الـ32 بحصوله على ثلاث نقاط من ثلاث تعادلات وضعته في المركز الثاني.