الأخضر يواجه إسبانيا بحثًا عن خطوة جديدة نحو التأهل في كأس العالم

يسعى المنتخب السعودي للتقدم خطوة إضافية نحو التأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم، عندما يلتقي نظيره الإسباني اليوم على ملعب أتلانتا بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة بالمونديال.

ويملك الأخضر نقطة واحدة في المركز الثاني بالمجموعة التي تتساوى فيها جميع المنتخبات بالرصيد، بعد تعادله (1-1) مع الأوروغواي، فيما تعادلت إسبانيا مع الرأس الأخضر دون أهداف في الجولة الأولى.

ويتطلع المنتخب السعودي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في بلوغ دور الـ32، وهو الأمر نفسه بالنسبة لإسباني التي تُعد من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، وينص نظام البطولة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الـ12، إضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.

وسبق أن التقى المنتخبان السعودي والإسباني في كأس العالم، وتحديدًا في نسخة 2006 التي استضافتها ألمانيا، وانتهت المباراة بفوز المنتخب الإسباني بهدف دون مقابل.