الأرجنتين تتغلب على النمسا بثنائية وتبلغ دور الـ32 في كأس العالم 2026

تغلب المنتخب الأرجنتيني على نظيره النمساوي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب دالاس، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة العاشرة من كأس العالم 2026، ليحسم تأهله إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026.

وسجل قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفي المباراة عند الدقيقتين (38) و(90+5)، ليقود منتخب بلاده إلى انتصاره الثاني تواليًا في البطولة.

وبهذه النتيجة رفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى (6) نقاط في صدارة المجموعة، ضامنًا تأهله إلى دور الـ32، فيما تجمد رصيد المنتخب النمساوي عند (3) نقاط في المركز الثاني مؤقتًا.

وتستكمل منافسات الجولة الثانية للمجموعة بإقامة مباراة الأردن والجزائر في وقت لاحق من صباح الغد، إذ يدخل المنتخبان المواجهة دون رصيد من النقاط، بعد خسارة الأردن أمام النمسا (3-1)، والجزائر أمام الأرجنتين (3-0) في الجولة الأولى.