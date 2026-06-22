Icon

فوائد المشي بعد الأكل في خفض ارتفاع السكر Icon اليوم العالمي للإبل.. نحو 70 ألف رأس في الشمالية تدعم التنمية المستدامة Icon ترامب: إيران ستوافق على تفتيش نووي Icon 3 قتلى في إطلاق نار بكندا Icon مصرع 21 شخصًا في هجوم مسلح وسط نيجيريا Icon إقامة برنامج الإقراء للرجال والنساء في المسجد النبوي  Icon الأرجنتين تتغلب على النمسا بثنائية وتبلغ دور الـ32 في كأس العالم 2026 Icon شؤون الحرمين تعلن مواعيد دخول حِجر إسماعيل للرجال والنساء Icon النفط ينخفض بنحو 4% Icon فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع في المنطقة مع وزير خارجية الأردن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة

الأرجنتين تتغلب على النمسا بثنائية وتبلغ دور الـ32 في كأس العالم 2026

الإثنين ٢٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٧ مساءً
الأرجنتين تتغلب على النمسا بثنائية وتبلغ دور الـ32 في كأس العالم 2026
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تغلب المنتخب الأرجنتيني على نظيره النمساوي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب دالاس، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة العاشرة من كأس العالم 2026، ليحسم تأهله إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026.

وسجل قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفي المباراة عند الدقيقتين (38) و(90+5)، ليقود منتخب بلاده إلى انتصاره الثاني تواليًا في البطولة.

وبهذه النتيجة رفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى (6) نقاط في صدارة المجموعة، ضامنًا تأهله إلى دور الـ32، فيما تجمد رصيد المنتخب النمساوي عند (3) نقاط في المركز الثاني مؤقتًا.

وتستكمل منافسات الجولة الثانية للمجموعة بإقامة مباراة الأردن والجزائر في وقت لاحق من صباح الغد، إذ يدخل المنتخبان المواجهة دون رصيد من النقاط، بعد خسارة الأردن أمام النمسا (3-1)، والجزائر أمام الأرجنتين (3-0) في الجولة الأولى.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد