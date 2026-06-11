الأردن: اعتراض وإسقاط 20 صاروخًا أُطلقت من إيران

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أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت، فجر اليوم، 20 صاروخًا أُطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء.
وأوضح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة -وفق ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)- أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرًا إلى أن الفرق الهندسية تعاملت مع مخلفات تلك الصواريخ لضمان عدم وجود مواد متفجرة داخلها.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تتابع التطورات والمستجدات الإقليمية الراهنة، وأنها تعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، ولن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان.