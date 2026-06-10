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الأردن تعلن اعتراض وإسقاط 5 صواريخ أطلقت من إيران

الأربعاء ١٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٥ صباحاً
الأردن تعلن اعتراض وإسقاط 5 صواريخ أطلقت من إيران
المواطن - واس

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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن اعتراض وإسقاط خمسة صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء الأردنية.

وأوضحت القيادة العامة -في بيان اليوم بحسب وكالة الأنباء الأردنية-، أنه نتج عن عملية الاعتراض سقوط شظايا دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

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