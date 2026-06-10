وفاة الفنان المصري عبد العزيز مخيون تراجع أسعار الذهب اليوم تصل إلى 48.. رياح وارتفاع درجات الحرارة في الشرقية المرور يطرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر أبشر الأردن تعلن اعتراض وإسقاط 5 صواريخ أطلقت من إيران توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لأهداف جوية معادية “النواب الأمريكي” يستعد لتمويل إجراءات ترامب بشأن الهجرة مسؤولون أمريكيون: مفاوضات إيران أحرزت تقدمًا في نقاط شائكة إسبانيا ترعب منتخبات كأس العالم بـ 30 مباراة دون هزيمة
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن اعتراض وإسقاط خمسة صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء الأردنية.
وأوضحت القيادة العامة -في بيان اليوم بحسب وكالة الأنباء الأردنية-، أنه نتج عن عملية الاعتراض سقوط شظايا دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.