الأردن تعلن اعتراض وإسقاط 5 صواريخ أطلقت من إيران

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن اعتراض وإسقاط خمسة صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء الأردنية.

وأوضحت القيادة العامة -في بيان اليوم بحسب وكالة الأنباء الأردنية-، أنه نتج عن عملية الاعتراض سقوط شظايا دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.