Icon

الأردن يطالب باستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز Icon استخراج 100 مسمار من بطن مصري دون جراحة Icon بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس اعتبارًا من 15 يونيو Icon المركز الوطني للوثائق والمحفوظات يطلق مبادرة لاستعادة الوثائق الحكومية Icon وزير الرياضة يشهد التدريب الأخير للأخضر قبل لقاء الأوروغواي في كأس العالم Icon السويد يحصد أول ثلاث نقاط على حساب تونس في كأس العالم Icon البلديات والإسكان تؤكد أهمية الشهادات الصحية للعاملين في أنشطة الغذاء والصحة العامة Icon السعودية ترحب بالوصول لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء العمليات العسكرية Icon منتخبا هولندا واليابان يتعادلان إيجابيًا في كأس العالم 2026 Icon نائب أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 31 من طلاب مدارس الملك فيصل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الأردن يطالب باستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز

الإثنين ١٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٠ مساءً
الأردن يطالب باستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رحّب الأردن، اليوم، بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء العمليات العسكرية، وبدء مفاوضات تفصيلية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم، باعتباره خطوة مهمة لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وأعربت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنيين في بيانٍ، عن تثمين الأردن للجهود التي بذلتها جمهورية باكستان الإسلامية، ودولة قطر، والدول الشقيقة والصديقة للتوصل إلى الاتفاق، وتجاوب الولايات المتحدة وإيران مع هذه الجهود.

وأكّدت الوزارة أهمية التوصل إلى اتفاق دائم يرسخ الأمن والاستقرار في المنطقة، ويأخذ بالاعتبار المصالح الأمنية لدول المنطقة، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، واستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز على النحو الذي كانت عليه قبل 28 فبراير.

وجدّدت الوزارة موقف الأردن الثابت الداعم لتسوية النزاعات بالوسائل الدبلوماسية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة والعالم.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، في تطور يُنظر إليه باعتباره أحد أبرز التحولات في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة.

ويشمل الاتفاق -وفق ما أُعلن حتى الآن- وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على كل الجبهات، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، ورفع الحصار البحري عن إيران، إلى جانب تفاهمات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وعدد من الملفات الإقليمية، وسط ترقب للكشف عن بنوده الكاملة خلال مراسم التوقيع الرسمية المرتقبة في سويسرا.

وجاء الإعلان بعد أشهر من الحرب والتصعيد العسكري والتجاذبات السياسية والمفاوضات غير المباشرة، وسط جهود وساطة قادتها عدة أطراف إقليمية ودولية أبرزها مصر وقطر وباكستان، مما أفضى إلى صياغة مذكرة تفاهم نهائية من المنتظر توقيعها رسميا في مدينة جنيف بسويسرا يوم الجمعة 19 يونيو الجاري.

ويحمل الاتفاق أبعادا تتجاوز وقف الحرب بين واشنطن وطهران، إذ يمتد ليشمل ملفات إقليمية حساسة تتعلق بالملاحة في مضيق هرمز والعقوبات الاقتصادية والبرنامج النووي الإيراني، فضلا عن ترتيبات مرتبطة بالساحة اللبنانية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المفوضية الأوروبية: يجب فتح مضيق هرمز فورا وبلا رسوم
العالم

المفوضية الأوروبية: يجب فتح مضيق هرمز فورا...

العالم
وزير الطاقة الأمريكي: زيادة ملحوظة للغاية بحركة السفن عبر مضيق هرمز
العالم

وزير الطاقة الأمريكي: زيادة ملحوظة للغاية بحركة...

العالم
القيادة المركزية الأمريكية: إسقاط مسيرات هجومية إيرانية كانت متجهة نحو مضيق هرمز
العالم

القيادة المركزية الأمريكية: إسقاط مسيرات هجومية إيرانية...

العالم
القيادة المركزية الأمريكية تكشف تفاصيل سقوط المروحية بمضيق هرمز
العالم

القيادة المركزية الأمريكية تكشف تفاصيل سقوط المروحية...

العالم