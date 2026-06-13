الأرصاد: أمطار ورياح نشطة على منطقة جازان

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.