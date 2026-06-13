الأرصاد: أمطار ورياح نشطة على منطقة جازان

ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول شرق سواحل عمان “تعليم نجران” يُطلق خدمة الهاتف الاستشاري وزارة الحج والعمرة: إيقاف 21 شركة لانخفاض مستوى الأداء وارتكاب مخالفات نظامية “التدريب التقني” يقيم 429 معرضًا وملتقى للتوظيف خلال عام 2025 خلال أسبوع.. ضبط 10725 مخالفًا بينهم 18 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة تحطُّم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الهندي رياح نشطة وارتفاع الأمواج في المناطق الساحلية بالمنطقة الشرقية الليلة.. منتخب قطر تستهل مشواره في كأس العالم بمواجهة سويسرا المنتخب الأمريكي يقسوم على الباراغواي برباعية في كأس العالم
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.