الأرصاد: الأحساء تتصدر المدن الأعلى حرارة في المملكة.. 49 مئوية في الظل

أوضح المركز الوطني للأرصاد أن البيانات المناخية المسجلة مع قرب انقضاء الربع الأول من فصل الصيف تشير إلى تسجيل عدد من مناطق المملكة درجات حرارة مرتفعة، تصدرتها محافظة الأحساء بوصول درجة الحرارة إلى 49 درجة مئوية في الظل خلال ثلاثة أيام، فيما سجلت الدمام 49 درجة مئوية في يوم واحد، والقيصومة 48 درجة مئوية، بينما جاءت مدن الرياض ووادي الدواسر والمدينة المنورة ضمن أكثر المدن تكرارًا لدرجة 46 درجة مئوية خلال الفترة الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن السجلات المناخية التاريخية لشهر يونيو تُظهر أن مدينة جدة سجلت أعلى درجة حرارة لشهر يونيو بلغت 52.0 درجة مئوية عام 2010م، مما يعكس الطبيعة المناخية الحارة التي قد تشهدها بعض مناطق المملكة خلال هذا الشهر.

وأفاد أن المؤشرات المناخية تشير إلى استمرار الأجواء الحارة خلال الفترة المقبلة، حيث تُظهر التوقعات المناخية للربع الثاني من فصل الصيف أن درجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها المناخية المعتادة على معظم مناطق المملكة.

ويدعو المركز الجميع إلى متابعة التقارير والنشرات الجوية الصادرة عنه بشكل مستمر، واتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، خاصة في أوقات الذروة.

وأضاف أن المركز الوطني للأرصاد يواصل مراقبة وتحليل المؤشرات الجوية والمناخية على مدى الساعة، وتحديث التوقعات بما يسهم في تعزيز الجاهزية ورفع مستوى الوعي بالمستجدات المناخية في مختلف مناطق المملكة.