الأرصاد الفرنسية: بلادنا تسجل اليوم أعلى درجة حرارة على الإطلاق وزير خارجية أمريكا: لبنان خارج اتفاق إيران تراجع حادّ لـ الجنيه السوداني والدولار يقفز إلى 5500 جنيه حاسوب صيني يتصدر قائمة أقوى الحواسيب الفائقة في العالم المنظمة البحرية الدولية تبدأ تنفيذ خطة لإجلاء بحارة سفن عالقة في الخليج “جمعية الطب التجديدي” تعقد أول اجتماع لجمعيتها العمومية وتناقش استراتيجيات التطوير المهني والرعاية الصحية د. وليد الغامدي يحتفل بعقد قران كريمته في الرياض القيادة تعزي أمير قطر في ضحايا انفجار أحد مصانع منطقة رأس لفان الصناعية الملك سلمان وولي العهد يتلقيان رسالتين خطيتين من ملك بريطانيا وولي عهده الدولار يرتفع عند أعلى مستوى منذ مايو 2025
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، أن فرنسا سجلت اليوم الثلاثاء أعلى درجة حرارة على الإطلاق وسط موجة حر استثنائية.
وقالت إن المؤشر الحراري الوطني لفرنسا، وهو متوسط درجات الحرارة المقاسة في 30 محطة أرصاد جوية، سجل رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 29.8 درجة مئوية (85.6 درجة فهرنهايت).
ويعود الرقم القياسي السابق البالغ 29.4 درجة مئوية (84.9 درجة فهرنهايت) إلى موجات الحر في أغسطس 2003 ويوليو 2019.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية (ميتيو فرانس)، إنه جرى أيضًا تسجيل درجات حرارة عظمى نهارية تجاوزت 40 درجة مئوية (104 درجات فهرنهايت) في العديد من محطات الأرصاد الجوية المنفردة.