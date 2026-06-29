الأرصاد: تنبيه من موجة حارة تصل لـ 48 مئوية بالمنطقة الشرقية

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة حارة تصل درجتها ما بين (47-48) درجة مئوية ورياح نشطة تصل سرعتها (40-49) كلم في الساعة على المنطقة الشرقية، تشمل مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والعديد، والأحساء، والهجر والمراكز التابعة لها، مما تسبب في إثارة الأتربة وتدني مستوى الرؤية الأفقية في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وارتفاع الأمواج في المناطق الساحلية.

وبيّن أن هذه الحالة ستستمر-بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.