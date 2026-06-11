الأرصاد: رياح نشطة على الحدود الشمالية

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياحٍ نشطة على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- من الساعة 9 صباحًا من يوم غدٍ الجمعة، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً من اليوم نفسه.