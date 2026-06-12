الأسهم الأمريكية تستقر مع تراجع أسعار النفط

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استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة “وول ستريت” الأمريكية في تعاملات اليوم، مدعومة بتراجع أسعار النفط، وسط ترقب المستثمرين لبدء تداول سهم شركة “سبيس إكس” في بورصة ناسداك.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1%، فيما صعد مؤشر داو جونز الصناعي 166 نقطة، بما يعادل 0.3%، وانخفض مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.3%.
وتتركز أنظار المستثمرين على أسهم الذكاء الاصطناعي والطروحات العامة الأولية المرتبطة بها، بعد تقلبات حادة شهدتها “وول ستريت” خلال الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من المبالغة في تقييمات هذه الأسهم.