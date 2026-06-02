الأسهم الأمريكية تفتتح تعاملاتها على انخفاض

افتتحت مؤشرات ‌الأسهم الرئيسة في بورصة “وول ستريت” الأمريكية تعاملاتها اليوم، على انخفاض.

وهبط مؤشر “داو جونز الصناعي” 166 نقطة بما يعادل 0.33 بالمئة ليصل إلى ‌50912.84 نقطة.

وافتتح ‌المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” منخفضًا بـ 4.6 نقاط ‌أو 0.06 بالمئة إلى 7595.4 نقطة.

ونزل مؤشر “‌ناسداك المجمع” 56.7 نقطة أو 0.21 بالمئة إلى 27030.072 نقطة.