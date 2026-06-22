الأسهم الأمريكية تُغلق على تباين

أغلقت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم على تباين، لكنها ظلت قريبة من مستوياتها القياسية.

وانخفض مؤشر (ستاندرد اند بورز 500) بواقع (25.41) نقطة، ما نسبته (0.34%)، ليصل عند مستوى (‌7475.17) نقطة، وتراجع مؤشر (ناسداك) المجمع بنسبة (1.28%) ما يعادل (339.67) نقطة، ليغلق عند مستوى (26178.26) نقطة.

وارتفع مؤشر (داو جونز) الصناعي بمقدار (162.36) نقطة، أو (0.29%)، لينهي تداولاته عند مستوى (51727.06) نقطة.