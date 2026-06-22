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الأسهم الأمريكية تُغلق على تباين

الثلاثاء ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٠ صباحاً
الأسهم الأمريكية تُغلق على تباين
المواطن - واس

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أغلقت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم على تباين، لكنها ظلت قريبة من مستوياتها القياسية.

وانخفض مؤشر (ستاندرد اند بورز 500) بواقع (25.41) نقطة، ما نسبته (0.34%)، ليصل عند مستوى (‌7475.17) نقطة، وتراجع مؤشر (ناسداك) المجمع بنسبة (1.28%) ما يعادل (339.67) نقطة، ليغلق عند مستوى (26178.26) نقطة.

وارتفع مؤشر (داو جونز) الصناعي بمقدار (162.36) نقطة، أو (0.29%)، لينهي تداولاته عند مستوى (51727.06) نقطة.

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