الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

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أغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم، على ارتفاع.
وارتفع مؤشر (ستوكس 600) الأوروبي بنسبة (1.88%) ليصل عند (633.22) نقطة، فيما صعد مؤشر (داكس) الألماني بنسبة (1.66%) ليصل عند مستوى (24612.56) نقطة.
وحقق مؤشر (كاك 40) الفرنسي مكاسب بنسبة (1.83%)، ليصل إلى مستوى (8350.87) نقطة.