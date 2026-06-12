الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

أغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم، على ارتفاع.

وارتفع مؤشر (ستوكس 600) الأوروبي بنسبة (1.88%) ليصل عند (633.22) نقطة، فيما صعد مؤشر (داكس) الألماني بنسبة (1.66%) ليصل عند مستوى (24612.56) نقطة.

وحقق مؤشر (كاك 40) الفرنسي مكاسب بنسبة (1.83%)، ليصل إلى مستوى (8350.87) نقطة.