الشمام المحلي يغذي أسواق السعودية بأجود الأصناف بإنتاج يتجاوز 70.5 ألف طن رئيس وزراء باكستان: مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن ستتحول إلى اتفاقية طويلة الأمد بعد 60 يومًا الأسهم الكورية تتكبد خسائر حادة وتراجع كوسبي 10% وسط موجة بيع واسعة ارتفاع مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي بنسبة 4% بدعم المركبات الكهربائية النوم المنتظم والحركة المسائية.. عادات مرتبطة بعمر أطول وصحة أفضل الخارجية الإيرانية: لا تفتيش لمنشآت النووي المستهدفة الملك سلمان وولي العهد يهنئان الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورغ الأمن البيئي يضبط مواطنًا لارتكابه مخالفة التخييم في محمية الإمام عبدالعزيز أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة حتى المساء النفط يواصل خسائره وبرنت دون 77 دولارًا
هبطت الأسهم الكورية بنحو 10% اليوم، في ظل موجة بيع قادها المستثمرون الأجانب لأسهم شركات أشباه الموصلات والشركات الكبرى المدرجة في السوق، مدفوعة بعمليات جني الأرباح، والتأثر بالتراجع الذي سجلته أسهم التكنولوجيا الأمريكية في جلسة التداول السابقة.
وتراجع مؤشر أسعار الأسهم المركب الكوري القياسي “كوسبي” بمقدار 910.71 نقاط، أو 9.99%، ليغلق عند 8,203.84 نقطة، وكان المؤشر قد سجّل أعلى مستوى له خلال التداولات عند 9,175.45 نقطة.
وقامت بورصة كوريا، وهي الجهة المشغلة للبورصة، بتفعيل آلية تعليق التداول بالكامل مؤقتًا بعد أن انخفض مؤشر “كوسبي” بأكثر من 8% عن إغلاق الجلسة السابقة.
وكانت هذه هي المرة الرابعة هذا العام والعاشرة في التاريخ التي توقف فيها بورصة كوريا تداول جميع الأسهم لمدة 20 دقيقة.