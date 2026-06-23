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الأسهم الكورية تتكبد خسائر حادة وتراجع كوسبي 10% وسط موجة بيع واسعة

الثلاثاء ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٣ مساءً
الأسهم الكورية تتكبد خسائر حادة وتراجع كوسبي 10% وسط موجة بيع واسعة
المواطن - واس

هبطت الأسهم الكورية بنحو 10% اليوم، في ظل موجة بيع قادها المستثمرون الأجانب لأسهم شركات أشباه الموصلات والشركات الكبرى المدرجة في السوق، مدفوعة بعمليات جني الأرباح، والتأثر بالتراجع الذي سجلته أسهم التكنولوجيا الأمريكية في جلسة التداول السابقة.
وتراجع مؤشر أسعار الأسهم المركب الكوري القياسي “كوسبي” بمقدار 910.71 نقاط، أو 9.99%، ليغلق عند 8,203.84 نقطة، وكان المؤشر قد سجّل أعلى مستوى له خلال التداولات عند 9,175.45 نقطة.
وقامت بورصة كوريا، وهي الجهة المشغلة للبورصة، بتفعيل آلية تعليق التداول بالكامل مؤقتًا بعد أن انخفض مؤشر “كوسبي” بأكثر من 8% عن إغلاق الجلسة السابقة.
وكانت هذه هي المرة الرابعة هذا العام والعاشرة في التاريخ التي توقف فيها بورصة كوريا تداول جميع الأسهم لمدة 20 دقيقة.

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