الأسواق تعزز توقعاتها برفع الفائدة الأميركية والدولار يواصل مكاسبه

واصل الدولار الأميركي مكاسبه خلال تعاملات اليوم الخميس، محافظاً على أعلى مستوى له في أكثر من شهرين، مدعوماً بارتفاع توقعات الأسواق بشأن إمكانية رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وكان البنك المركزي الأميركي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، في أول مراجعة واسعة للسياسة النقدية بقيادة رئيسه الجديد كيفن وارش، إلا أن قرابة نصف صناع السياسة النقدية باتوا يتوقعون رفع الفائدة خلال العام، في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم.

وفي المقابل، زادت قوة الدولار الضغوط على الين الياباني، الذي اقترب من مستويات قد تدفع السلطات اليابانية إلى دراسة احتمالات التدخل لدعم العملة.

كما استمرت المخاوف بشأن التطورات في منطقة الخليج في التأثير على شهية المستثمرين للمخاطرة، ما عزز الطلب على الدولار باعتباره من الملاذات الآمنة.

وسجل اليورو ارتفاعاً طفيفاً أمام الدولار ليصل إلى 1.1511 دولار، كما صعد الجنيه الإسترليني إلى 1.3318 دولار، بعدما سجلت العملتان في وقت سابق أدنى مستوياتهما خلال شهرين.

وارتفع الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي، المرتبطان بحركة الأسواق والمخاطر، بنحو 0.2% ليبلغا 0.7025 دولار و0.5780 دولار على التوالي.

أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية بينها اليورو والين، فاستقر دون تغيرات كبيرة عند مستوى 100.31 نقطة، بعدما قفز في الجلسة السابقة بنسبة 0.85% مسجلاً أقوى مستوى له منذ 31 مارس، في أكبر مكاسب يومية له منذ الثاني من مارس.