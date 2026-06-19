الأفواج الأمنية بعسير تقبض على شخصَيْن لترويجهما 170 كيلو قات

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لترويجهما (170) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية.