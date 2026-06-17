Icon

الأفواج الأمنية بعسير تقبض على مخالف لتهريبه 42 كيلو قات Icon اعتماد تصميم منارة العلا لرصد السماء وتعزيز البحث العلمي Icon رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة  Icon في 3 ساعات.. إتقانٌ يختصر الزمن خلال مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة لعام 1448هـ Icon الشؤون الإسلامية تعزز خدماتها للمعتمرين في مسجد الحل بالجعرانة ضمن خطة موسم العمرة Icon ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي Icon رياح نشطة على منطقة تبوك Icon الأمن البيئي يضبط مواطنًا لنقله حطبًا محليًا في الرياض Icon القبض على مقيمين لترويجهما الشبو في تبوك Icon انفصال مركبة دراغون عن محطة الفضاء الدولية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

الأفواج الأمنية بعسير تقبض على مخالف لتهريبه 42 كيلو قات

الأربعاء ١٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١:٣٢ مساءً
الأفواج الأمنية بعسير تقبض على مخالف لتهريبه 42 كيلو قات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبه (42) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد