الأفواج الأمنية بعسير تقبض على مخالف لتهريبه 42 كيلو قات اعتماد تصميم منارة العلا لرصد السماء وتعزيز البحث العلمي رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة في 3 ساعات.. إتقانٌ يختصر الزمن خلال مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة لعام 1448هـ الشؤون الإسلامية تعزز خدماتها للمعتمرين في مسجد الحل بالجعرانة ضمن خطة موسم العمرة ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي رياح نشطة على منطقة تبوك الأمن البيئي يضبط مواطنًا لنقله حطبًا محليًا في الرياض القبض على مقيمين لترويجهما الشبو في تبوك انفصال مركبة دراغون عن محطة الفضاء الدولية
قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبه (42) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.