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الأفواج الأمنية بعسير تقبض على 4 مخالفين لتهريبهم 173 كجم من القات المخدر

الخميس ٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٦ مساءً
الأفواج الأمنية بعسير تقبض على 4 مخالفين لتهريبهم 173 كجم من القات المخدر
المواطن- فريق التحرير

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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإرترية لتهريبهم (173) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

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