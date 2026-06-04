الأفواج الأمنية بعسير تقبض على 4 مخالفين لتهريبهم 173 كجم من القات المخدر وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ هيئة الزكاة وظائف شاغرة في شركة نادك هطول أمطار الخير على منطقة جازان بوتين يرد على رسالة زيلينسكي بشأن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا كأس العالم 2026.. كريستيانو رونالدو يقترب من موندياله السادس زيلينسكي يدعو بوتين لعقد لقاء مباشر وإنهاء الحرب وكالة الطاقة الذرية: لا يمكننا التحقق من برنامج إيران النووي بريطانيا وفرنسا تقودان مهمة لتطهير مضيق هرمز من الألغام مطار الطائف الدولي يُنهي إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن
قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإرترية لتهريبهم (173) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.