الأفواج الأمنية تقبض على شخص لترويجه 9 كيلو قات في عسير #يهمك_تعرف | مساند: تقسيط أسعار العقود متاح لأصحاب البطاقات الائتمانية #يهمك_تعرف | توضيح من التأمينات بشأن استبعاد المشترك غير السعودي بإسناد جوي وبري.. الداخلية الكويتية: ضبط النزلاء الهاربين الأمن السيبراني يدعو مستخدمي سامسونج إلى تثبيت أحدث التحديثات الأمنية السعودية: يجب تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس إيطاليا ضيوف الرحمن يتوافدون إلى المسجد النبوي بعد إتمامهم مناسك حج هذا العام رياح نشطة على منطقة تبوك حتى السابعة مساء ملكية مكة والمشاعر المقدسة تختتم أعمالها في موسم الحج بنتائج تشغيلية وتنموية
قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن لترويجه (9) كيلو جرامات من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.